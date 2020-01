Tom Hiddleston se encuentra ya preparando la serie en solitario que tendrá a Loki como gran protagonista, y que tendrá lugar en una línea de tiempo alternativa a la que ya hemos visto, pues como recordará el hermano de Thor (Chris Hemsworth) tuvo un fatal destino en 'Vengadores: Endgame'.

Está prevista que esta nueva serie, que será la tercera del MCU que se prepare para Disney+ tras 'The Falcon and the Winter Soldier' y 'WandaVision', llegue a la plataforma en 2021, en el décimo aniversario de Hiddleston interpretando a Loki.

El actor británico ha querido compartir una imagen de la preparación de la serie, en la que podemos verle colgado de unos hilos y saltando con una colchoneta. Hiddleston ha comentado, con mucho sentido del humor, que la tarea se le está dando bien, aunque acaba el salto con su cabeza golpeando contra la colchoneta. Aquí tienes el momento.

