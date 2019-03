Cheryl Cole hará un cameo en 'Glee'

La cantante y actriz británica se sumaría así al reparto que participó en la tercera temporada, ya que, como adelantó Ryan Murphy, "todos volverán". Según revela The Hollywood Reporter, la actuación de la cantante se limitaría a un sólo capítulo en el que haría de "sí misma".



Jane Lynch, la profesora de gimnasia de los chicos, ha adelantando la noticia y además ha confesado que los productores llevan mcuho tiempo detrás de ella. "En el rodaje se habla de uan aparición de Cheryl desde hace más de un año, pero parece que al fin, va a ser ahora", apuntó.



"Matthew Morrison ha hablado muy bien de ella y los chicos están encantados de que venga, `por razones obvias". Y es que Morrison ya ha tenido la oportunidad de trabajar con la intérprete de Fight for this love en Qué esperar cuando estás esperando. "Matthew le preguntó a ella y parece que está muy interesada", añadió Lynch.



Y es que Cheryl tiene una larga conexión con la serie dado que algunas de sus canciones han sido interpretadas ya por los alumnos del Instituto McKinley. De hecho, cuando Ryan Murphy eligió la canción Parachute para uno de los capítulos ya habló maravillas de ella. "Ella es brillante y la canción me encanta, así que, si el día de mañana pudiera haber una colaboración entre nosotros sería un sueño hecho realidad", señaló entonces.



Ahora parece que ese día ha llegado y es la hora de que Cheryl vuelva a televisión después de su precipitada salida del X Factor británico.