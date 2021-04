Cheryl Burke, bailarina de 'Dancing with the Stars', se disculpa por sus "asquerosos" comentarios sobre Ian Ziering ('Sensación de vivir')

La conocida bailarina Cheryl Burke, famosa por su participación desde hace varias temporadas en 'Dancing with the Stars', ha querido disculparse con Ian Ziering por unos comentarios que hizo en 2016.

Y es que el baile es lo que tiene, no siempre se congenia con todas las parejas que te asignan y parece que esto es lo que sucedió entre ellos 2.

Al parecer, en 2016 la bailarina dijo que el actor de 'Sensación de vivir' hacía que "quisiera cortarse las venas". Ahora ha pedido perdón en su podcast Pretty Messed Up. Estas han sido sus palabras:

"Lo único de lo que realmente me arrepiento y con quien quiero hacer las paces es con Ian Ziering. Estaba completamente fuera de lugar, aquí hay una pequeña historia de fondo. Hace unos años, hice un podcast donde me preguntaban quién era mi pareja favorita y a quién odiaba más. Le respondí a Ian Ziering y dije algo como 'Prefiero cortarme las muñecas que bailar con Ian Ziering otra vez'. Sabes, ahora digo que no hay excusa, no importa si fue una broma o no".

La estrella del baile prosigue diciendo que sabe que sus comentarios sobre el tiempo que pasaron juntos en 'Dancing with the Stars' fueron muy hirientes y que "perdió mucho respeto" por sí misma cuando fue tan frívola diciendo aquello.

"Sé que le hice daño a él y a su familia. Fue un gran problema. La gente sigue haciéndome la misma pregunta y quiere que la responda de la misma manera. Estoy aquí para pedir perdón. Realmente lamento mucho ser tan desconsiderada y ponerlo a él como mi saco de boxeo, de verdad. Al final del día, cuando alguien hace 'Dancing With the Stars', especialmente un famoso, ya está en el programa siendo vulnerable. Solo porque no nos llevamos bien durante un par de días, simplemente lo llevé al siguiente nivel de maldad. Fui tan desagradable. Y estoy aquí para disculparme públicamente con Ian y su familia", concluye.