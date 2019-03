Chelsea Clinton, ahora periodista de la NBC

Chelsea Clinton ha fichado como reportera por la división de noticias de la NBC. Según informa el diario 'The New York Times', la propia Chelsea ha confirmado la noticia a través de un comunicado en el que explica que hará reportajes para la serie 'Haciendo la diferencia', que se emite en los informativos nocturnos de la NBC.



El fichaje ha partido de la propia Chelsea, que se puso en contacto con el presidente de NBC Noticias, Steve Capus, a través de un intermediario para trasladarle su deseo de trabajar para la cadena.



La hija del ex presidente de los Estados Unidos y de la actual secretaria de Estado estadounidense ha confesado que se le despertó el gusanillo del oficio periodístico tras vivir de cerca la campaña electoral de su madre de 2008. Clinton, licenciada en Historia y trabajadora como consultora, no quiere estar, de momento, en primera fila como estrella televisiva, pero sí participar como cualquier otro redactor en el proceso de elaboración de las piezas.



Su intención es donar lo que gane a la Fundación Clinton y al Hospital de la Universidad George Washington. Chelsea se convertirá en la segunda hija de un presidente de EEUU que trabaja para la NBC, tras Jenna Bush Hager, hija del presidente George W. Bush, que estuvo en el espacio 'Hoy'.



Preguntado el directivo de la NBC si cree que podemos estar ante el comienzo de una carrera en la televisión a tiempo completo para Chelsea Clinton, Capus fue cauto y dijo que las dos partes quieren ver cómo va la cosa.