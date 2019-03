Charlie Sheen vuelve a la televisión convertido en un 'Ejecutivo agresivo'

Desde hace unos meses, todo lo relacionado con Charlie Sheen es noticia. Y no siempre es por trabajo. En esta ocasión, sí. El actor reaparecerá en la pequeña pantalla con una nueva comedia basada en la película 'Anger Management' ('Ejecutivo Agresivo', 2003), según informa el portal TMZ.



En esta nueva producción Sheen hará el papel de terapeuta del ejectuvo "en problemas" que interpretó Jack Nicholson en la versión cinematográfica, junto a Adam Sandler. Además, Charlie Sheen no sólo protagonizará la ficción, si no que participará en la producción de ésta.



El proyecto, sin fecha de estreno, supone el regreso a la televisión de Sheen, que fue el actor mejor pagado de la pequeña pantalla, casi 1,5 millones de euros por capítulo. Su salida de la serie estuvo llena de polémica por sus multiples enfrentamientos con los productores del programa y sus problemas con el alcohol y las drogas.