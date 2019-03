Charlie Sheen quiere ser un zombie

Charlie Sheen, protagonista de la exitosa comedia Dos Hombres y Medio (que Neox emite todas las tardes, a partir de las 18:00 horas), interpretaría a un zombie en uno de los episodios de la segunda temporada de 'The Walking Dead'.



La ficción basada en el cómic creado por Robert Kirkman y Tony Moore ha tenido gran acogida entre el público y la crítica. Los seis capítulos de la primera temporada de la serie posapocalíptica han conseguido reunir a una media de 3,5 millones de estadounidenses. Más de seis millones de espectadores siguieron la despedida de la serie protagonizada por Andrew Lincoln, convirtiéndose en el episodio más visto de la serie hasta el momento.



'The Walking Dead' relata las andanzas de de un grupo de supervivientes tras una plaga zombie que afecta a toda la población ha sido un éxito total y ya se ha firmado la segunda temporada.



Su regreso a la pequeña pantalla no será hasta octubre de 2011, pero ya comienzan los rumores sobre los nuevos capítulos. Muchas son las estrellas que se han interesado en el éxito de los muertos vivientes y hay codazos para hacer un cameo en la serie creada por Frank Darabont.



Uno de los que lleva la delantera en esta carrera por convertirse en zombie es Charlie Sheen que, según informa E! Online, ya podría haber llegado a un acuerdo con los productores de la serie y la cadena AMC. En todo caso no hay nada oficial y serán los guionistas y directores de 'The Walking Dead' quienes tengan la última palabra.