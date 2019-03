Charlie Sheen, despedido de forma inmediata

Los estudios Warner Bros han anunciado, a través de un comunicado de prensa, el despido inmediato de Charlie Sheen como protagonista de la exitosa serie de televisión Dos Hombres y Medio, cuya última temporada ya fue aplazada debido a los problemas del actor con el alcohol y las drogas.



"Tras considerarlo mucho, Warner Bros Television ha dado por finalizados los servicios de Charlie Sheen en la serie Dos Hombres y Medio de manera inmediata", sostiene el comunicado de la productora de la serie.



Ahora, ha salido a la luz una carta que los productores de la serie de la CBS han escrito al abogado del actor detallando, en un total de 11 páginas, las razones por las que han decidido prescindir de los servicios laborales de Sheen. De hecho, en el texto retratan al actor como un ser autodestructivo, un adicto enfermo que se está deteriorando mental y físicamente mientras desprecia a aquellos que intentan tenderle una mano.



Además, los productores aconsejan en ese mismo comunicado a todos aquellas personas cercanas al artista que deberían "centrar todas sus energías en aquello que hasta la fecha nadie ha conseguido: darle a su cliente el tratamiento sostenido, riguroso y efectivo que necesita urgentemente". Y es que los productores apuntan a que "está claro que él no es consciente de que tiene un problema y continuará comportándose así, de manera destructiva".



LA CARTA Y SU CONSIGUIENTE RESPUESTA

La carta que John Spiegel, consejero de Warner Bros Television, envió a Marty Singer, abogado de Charlie Sheen, comienza así: "Permítanos exponer las razones obvias: su cliente ha estado involucrado en comportamientos peligrosamente autodestructivos y parece estar muy enfermo".



El escrito continúa describiendo todo lo que los productores de Dos Hombres y Medio han hecho para intentar ayudar al actor. "El resultado han sido una serie de arrebatos que han culminado con los ataques públicos del señor Sheen durante las últimas semanas".



El abogado de Charlie, Marty Singer, no ha tardado en contestar a esta carta catalogándola de "absurdas y ridículas" represalias contra el actor por atreverse a criticar a Chuck Lorre, una figura muy poderosa en la CBS, el co-creador de la serie. "Nos da la sensación de que esto no es más que Lorre alardeando de sus músculos", acaba diciendo el letrado.