El casting de la octava temporada de 'Juego de tronos' desmentiría una teoría sobre Jon Snow

El rodaje de la octava temporada de 'Juego de tronos' está a punto de comenzar y se extenderá a lo largo del 2018. Recientemente los actores se reunieron para leer el guión, a lo que suma que hace unos días han sido vistos en Belfast.

Pero en estas reuniones ha faltado una cara conocida, Ellie Kendrick, actriz que interpreta a Meera Reed. Son muchas las teorías que circulan sobre la serie y el posible dueño del trono de hierro, pero hay una que, por suerte o por desgracia, parece que ha sido desmentida por el hecho de que la actriz no se encuentre (aún) entre el reparto.

Esta teoría consiste en que Meera Reed (Ellie Kendrick) y Jon snow (Kit Karington) son en realidad hermanos gemelos, dados a luz por Lyanna Stark, poco antes de su muerte en la Torre de la Alegría. La conjetura se basaría en que Ned Stark y Howland Reed (el padre de Meera) fueron los dos últimos supervivientes de la última batalla de la Rebelión de Robert. Además George R.R Martin los describe en los libros con la misma edad.

La actriz Ellie Kendrick ha declarado en el periódico Metro que aún no sabe si participará en la próxima temporada: "Estoy esperando que me llamen pero por el momento no me han convocado, así que aún es un misterio".

El hecho de que Meera aún no se encuentre entre los personajes de la octava temporada podría suponer el fin de esta teoría. Sin embargo, los fans de 'Juego de tronos' tienen una larga lista de otras teorías posibles y dos años para inventar muchas otras.