El casting de Modern Family triunfa entre sus compañeros

Hace apenas dos días que se conocieron los nominados a los Globos de Oro. Ahora es el momento de conocer que opinan los actores de sus propios compañeros de profesión. El Sindicato de Actores (Screen Actors Guild, SAG) ha hecho pública su lista de nominaciones a los premios que se entregarán el próximo 23 de febrero.



Estos galardones premian la figura del actor de forma individual y del elenco de actores que tiene una serie. Los actores de Modern Family dominan esta lista. El elenco de la serie de la ABC (que Neox emite los lunes en prime time) comienza a ser habitual en todas las listas de premios. La serie competirá como mejor elenco de una serie de comedia, compitiendo con '30 Rock', '¡Glee, 'The office' y 'El show de Cleveland'.



Entre las nominaciones de Modern Family, los actores Ty Burrell y Ed O'Neill competirán en la categoría de mejor actor en una serie de comedia y Sofía Vergara en la de mejor actriz.



'Mad Men' también se lleva reconocimiento y, así como todo el reparto competirá como mejor elenco de una serie dramática, Jon Hamm está nominado a mejor actor en una serie dramática y Elisabeth Moss como mejor actriz en la misma categoría.



TODAS LAS NOMINACIONES A LOS SAG



Mejor elenco de drama

'Boardwalk Empire'

'Dexter'

'The Good Wife'

'Mad Men'

'The Closer'



Mejor elenco de comedia

'30 Rock'

'The office'

'Glee'

'Modern family'

'Hot in Cleveland'



Mejor actor de drama

Steve Buscemi ('Boardwalk Empire')

Bryan Cranston ('Breaking Bad')

Michael C. Hall ('Dexter')

Jon Hamm ('Mad Men')

Hugh Laurie ('House')



Mejor actriz de drama

Julianna Margulies ('The good wife')

Elisabeth Moss ('Mad Men')

Glenn Close ('Daños y prejuicios')

Mariska Hargitay ('Ley y orden: Unidad de víctimas especiales')

Kyra Sedgwick ('The Closer')



Mejor actor de comedia

Alec Baldwin ('30 Rock')

Steve Carell ('The office')

Chris Colfer ('Glee')

Ty Burrell ('Modern family')

Ed O'Neill ('Modern family')

Mejor actriz de comedia

Betty White ('Hot in Cleveland')

Sofia Vergara ('Modern family')

Tina Fey ('30 Rock')

Edie Falco ('Nurse Jackie')

Jane Lynch ('Glee')



Mejor actor de una TV Movie o miniserie

John Goodman ('You don't know Jack')

Al Pacino ('You don't know Jack')

Dennis Quaid ('You don't know Jack')

Edgar Ramirez ('Carlos')

Patrick Stewart ('MacBeth')



Mejor elenco de una serie dramática

Claire Danes ('Temple Grandin')

Catherine O'Hara ('Temple Grandin')

Julia Ormond ('Temple Grandin')

Winona Ryder ('When love is not enough')

Susan Sarandon ('You don't know Jack')