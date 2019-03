Un castillo que viste en 'Juego de Tronos' está a la venta y puede ser tuyo por menos de lo que piensas

El castillo de Aguasdulces, que pertenece a la Casa Tully en 'Juego de Tronos', está a la venta. La localización real del edificio está en Irlanda del Norte y puede ser tuyo por 560.000 euros, vamos, ¡una ganga!

El castillo está dividido en seis apartamentos, según informa Masion Real Estate, la agencia inmobiliaria que lleva su venta, y tiene 325 metros cuadrados. Cada uno de esos apartamentos lleva un nombre relacionado con la serie, como The Inner Bailey, The Round Tower o The Old Keep. En total tiene 15 habitaciones y 10 baños.

El castillo de Aguasdulces en la serie | HBO

El emblemático lugar está considerado el castillo más grande del país y, pese a su apariencia medieval, fue construido a mediados del siglo XIX por Archibald Acheson, el segundo conde de Gosford.

En la serie la localización ha sido escenario de míticas escenas como en la que Robb Stark ejecuta a Rickard Karstak.