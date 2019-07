El final de la octava temporada de 'Juego de Tronos' dejó a los fans sin su serie favorita. A pesar de contar con 73 episodios a sus espaldas, para muchos seguidores las batallas necesitaban una continuación que siguiera con este universo, aunque no fuera con la trama que les marcó. Así, volveremos a disfrutar de nuevas aventuras en la precuela que se está preparando y promete no defraudar.

La información sobre la precuela era escasa, solo habían salido a la luz filtraciones y fotografías del set de rodaje. Ahora, el autor de 'Canción de hielo y fuego', George R. R. Martin, ha decidido romper el silencio en una entrevista con Entertainment Weekly.

Según lo que ha confirmado el escritor,la trama tendrá lugar 5.000 años antes de lo ocurrido en 'Juego de Tronos', un tiempo en el que "Poniente estaría compuesto de pequeños reinos, unos 100. Esa es la era que vamos a tratar en la precuela", posiblemente antes de que existan los Targaryen, declara.

Este tiempo crearía un universo más complejo que los Siete Reinos originales, caótico y sin ley. ¿Y en cuanto a los personajes? ¿Qué familias se encontrarán en este pasado? Martin confirma al menos a una de las familias: "Los Stark estarán allí ya que descendían de los primeros hombres. Los Lannister están empezando a alzarse, pero no está claro que vaya a contarse cómo surgieron. Su hogar, Roca Casterly, aparecerá ocupada por los Casterlys, la familia anterior que vivía allí y de donde sale su nombre".

También confirma que uno de los animales más queridos no volverá "los dragones no aparecerán pero eso no significa que no haya otras criaturas: estarán los lobos huargos y se incluirán mamuts". A los que se une la reaparición de un viejo enemigo "obviamente los Caminantes Blancos estarán ahí y serán parte de lo que suceda".

Aprovechando también la ocasión para desmentir rumores, George R. R. Martin ha añadido algo sobre el título de la precuela: "Quiero resaltar que todavía no tiene un nombre oficial. Me dijeron una sugerencia para que se llamase La Noche Más Larga, que era una variación de lo que tenía pensado, ese estaría muy bien".

Todavía habrá que esperar para su confirmación y conocer un poco más sobre la historia.

