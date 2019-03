Carrie-Anne Moss será la poderosa Harper en 'Jessica Jones'

Carrie-Anne Moss, a quien ya pudimos ver en 'Matrix', formará parte del reparto de 'Jessica Jones' según ha confirmado el portal The Hollywood Reporter.



Moss encarnará a Harper, una mujer de mucho poder que podrá ser una buena aliada para Jessica. Se trata de una desconocida para muchos, ya que es un personaje que nunca ha aparecido en los cómics, por lo que tampoco se sabe el vínculo que la une con la superheroína.



Esta ficción tratará sobre como la superheroína deja atrás su vida y renuncia a sus poderes tras un trastorno postraumático, para abrir su propia agencia de detectives.



Cada vez se van conociendo más caras del reparto que formará la serie de Netflix. Por el momento sabemos que Krysten Ritter será la protagonista Jessica Jones, Mike Colter dará vida a Luke Cage, David Tennant será el villano Purple Man y Rachel Taylor, Hellcat.



Antes de poder ver en la pequeña pantalla a Jessica Jones, disfrutaremos de las aventuras de 'Daredevil' que se estrenará el próximo 10 de abril en Netflix. Tras estas dos ficciones, la cadena espera estrenar 'Luke Cage' y 'Iron first', para entrelazar después a los cuatro superhéroes en una miniserie titulada 'The Defenders'.