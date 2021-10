Cardi B enloquece al descubrir que Joe de 'You' (Penn Badgley) sabe quién es

La amistad surge en momentos inesperados y Cardi B no da crédito a lo que le ha pasado con el actor de 'You' Penn Badgley. Durante un evento promocionando la temporada 3 de 'You', el actor ha comentado que no sabe usar demasiado bien las redes sociales y, en un momento, ha explicado que Cardi B es un buen ejemplo de cómo usarlas: "Tiene una relación muy auténtica"

"Para mí es un lugar lleno de matices y, a pesar de que muchos podrían juzgarlo como payasadas, siento que ella tiene una relación muy auténtica con eso, y creo que es por eso que gusta tanto a la gente", termina comentando.

Por supuesto este vídeo le ha llegado a Cardi B, que no ha podido contener su emoción y a través de un tuit ha intentado expresar la alegría que sentía: "¡OOOOMMFFFGGGGGG ME CONOCE! ¡OMMMGGGG! Es decir, soy famosa famosa".

Y esto no termina aquí, puesto que el actor no ha desaprovechado la ocasión de hablar con la cantante y ha respondido al tuit de Cardi. Además, para mayor sorpresa Penn Badgley se ha cambiado la foto de perfil de su cuenta de Twitter y ahora tiene como avatar a Cardi B.

Eso sí, la respuesta ha sido de lo más breve: "I...", dejando claro que él también se ha quedado sin palabras. A este tuit Cardi ha devuelto rápidamente una respuesta con un vídeo en el que aparece un niño diciendo: "¿Eres tú? ¿O soy yo? No, ese no soy yo".

¿Qué veremos en la temporada 4 de 'You'? Penn Badgley da algunas pistas

Ahora que ya hemos disfrutado de la temporada 3 de 'You', los fans ya están con los dientes largos esperando la próxima temporada. Y para aliviar la a los seguidores de la serie, Penn Badgley ha querido destapar algunos detalles que podrían llegar: "De cara a la próxima temporada, mis conversaciones con Sera (que es la creadora de la serie) son las más emocionantes. Podría ser que se centrara más en la relación de Joe consigo mismo", cuenta el actor en Collider.

