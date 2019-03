Cara Buono se incorpora al reparto de 'Person of Interest'

La serie, que regresará a la pequeña pantalla el 23 de septiembre, viene repleta de novedades como la confirmación que Cara Buono se unirá a 'Person of Interest' para meterse en la piel de una femme fatale. La actriz interpretó a Faye Miller en la cuarta temporada de 'Mad Men', personaje que le valió una nominación a los Emmy en el año 2011. Cara Buono también apareció en las dos últimas temporadas de 'Los Soprano'y , recientemente, ha realizado cameos en 'Elementary', 'Castle' o 'The Good Wife'.



'Person of Interest', un drama criminal basado en un guión de J. J. Abrams y Jonathan Nolan y protagonizada por Jim Caviezel y Michael Emerson, se emitió en España, en abierto, a través de laSexta, bajo el título 'Vigilados, Person Of Interest', consiguiendo grandes datos de audiencia.

La serie, en esta nueva temporada, se centrará en el poder de la inteligencia artificial que reflejará lo absurdo del mundo en el que viven sus protagonistas. La extraña pareja de esta serie, compuesta por un exagente de la CIA dado por muerto y el excéntrico millonario, regresará a la cadena estadounidense en septiembre.