Calendario de estrenos y regresos de las series estadounidenses

La temporada de series 2015-2016 calienta motores en Estados Unidos. Los estrenos, las nuevas temporadas y las despedidas comienzan en septiembre, aunque ha habido algún caso que no ha podido esperar.



'Hand of God' es el primer estreno de septiembre. El día 1 se presenta la nueva serie de Amazon que cuenta con la participación del actor Ron Perlman, que también estuvo en la ya jubilada serie 'Sons of Anarchy'. Amazon se lanza de nuevo al mundo de la televisión después de la buena acogida que tuvo 'Transparent', la serie que presentó en 2014.



'You're the Worst', la 'sitcom' original de la cadena FX, renueva por una segunda temporada y en esta ocasión se emitirá en FXX, la cadena hermana.



El 11 de septiembre regresa 'Z Nation' con sus zombies en SyFy y este año tendrá que enfrentarse a los zombies de la competencia, que se han duplicado con el estreno de 'Fear the Walking Dead', la 'hija' de la serie 'The Walking Dead' y que se ha convertido en el estreno más visto por cable.. La precuela dio el pistoletazo de salida el 23 de agosto de la mano de la cadena AMC.



El 15 de septiembre llega con un 'doblete'. 'The Mindy Project' regresa con su nueva temporada de la mano de Hulu y 'The Bastard Executioner', la nueva serie de Kurt Sutter, el creador de 'Sons of Anarchy', llega por primera vez a la pequeña temporada en FX. Charlie Hunnam, el que fuera protagonista de 'Sons of Anarchy' afirmó que quería estar en el nuevo proyecto de Sutter, por lo que podría compartir plano con el cantante Ed Sheeran, que tendrá un papel en la serie.



Uno de los doctores más queridos de la televisión, 'Doctor Who' (BBC), regresa el 19 de septiembre con su novena temporada y con la esperada aparición de Maisie Williams, la actriz de 'Juego de Tronos'.



'Gotham' (Fox), la serie que muestra los inicios de James Gordon y Bruce Wayne regresa con su segunda temporada el 21 de septiembre. El mismo día vuelven a divertirnos los personajes de 'The Big Bang Theory', la serie de la CBS y que también emite Neox, con su nueva temporada. 'Life in Pieces', la nueva comedia de la CBS, se estrena el mismo día. 'Minority Report' y 'Blindspot' son los otros dos estrenos del día. La primera, un drama sobre crímenes de ciencia ficción viene de la mano de Fox y la NBC firma el estreno de la segunda, un drama protagonizado por Jaimie Alexander y Sullivan Stapleton.



El 22 de septiembre también viene cargado de estrenos. 'Scream Queens', 'The Muppets' y 'Limitless' son los nombres propios que buscan hacerse un hueco en la televisión. 'Scream Queens' es la nueva apuesta por el terror de la cadena Fox, 'The Muppets' regresan a la televisión con una nueva serie que narrará la vida personal de los personajes. 'Limitless', la serie basada en la película homónima y protagonizada por Jake McDorman inicia sus pasos en la pequeña pantalla de la mano de la CBS.



El 23 de septiembre tiene un poco de sabor español. 'The Mysteries of Laura' (NBC), la adaptación americana de 'Los Misterios de Laura' regresa con su segunda temporada y con su protagonista Debra Missing. El estreno del día se llama 'Rosewood', una serie que narra la historia del patólogo Dr. Beaumont Rosewood Jr. y que se estrena en Fox. 'Empire', la serie revelación del año pasado. La cadena Fox estrena la segunda temporada de este fenómeno que arrasó semana tras semana, mejorando sus audiencias con cada capítulo.



La familia más premiada de la televisión, con cinco premios Emmy a Mejor Comedia, 'Modern Family' (ABC), serie que también emite Neox, regresa con su séptima temporada. El mismo día vuelve la serie de country 'Nashville' (ABC), con su cuarta temporada y con una gran incorporación, el cantante de Aerosmith, Steven Tyler.



Los jueves siguen siendo el "Shonda's Day". El 24 de septiembre ha sido el día elegido por la cadena ABC, junto con la productora Shonda Rhimes para estrenar la 12ª temporada de 'Anatomía de Grey', la quinta entrega de 'Scandal' y la segunda temporada de 'How to Get Away With Murder'.



'Heroes Reborn', uno de los estrenos más esperados llegará a la televisión el 24 de septiembre de la mano de la NBC, aunque no contará con el reparto original al completo. La serie de ciencia ficción tendrá que compartir día con 'The Player' (NBC), el otro estreno de la jornada, protagonizado por Wesley Snipes, Philip Winchester and Charity Wakefield.



El 27 de septiembre es el día de las series que emite Atresmedia TV. 'Los Simpson' y 'Family Guy', dos de las series de animación más importantes de la televisión y ambas de Fox, regresan con sus nuevas temporadas. 'Blood & Oil' y 'Quantico' son los estreno del día y ambos vienen de la mano de la cadena ABC.



'Grandfathered' y 'The Grinder' aterrizan en la pequeña pantalla el 29 de septiembre, ambas de la mano de Fox.



El mes de septiembre se despide con un estreno, 'Code Black', otra de las apuestas de la CBS que se desarrolla en una sala de emergencias de Los Ángeles masificada y con escasez de plantilla.



El 1 de octubre viene con varios regresos de series. 'Bones', la serie de Fox y que también emite laSexta, vuelve a la pequeña pantalla en compañía de 'The Blacklist' (NBC) y 'Sleepy Hollow' (Fox).



'Dr. Ken', la nueva comedia de la ABC se estrena en televisión en solitario el 2 de octubre.



Cinco de los grandes nombres de la televisión regresan con sus nuevas temporadas el 4 de octubre, un gran día. 'Madam Secretary' y 'The Good Wife', ambas de CBS, 'Homeland' y 'The Affair', la ganadora de un Globo de Oro a Mejor Drama, ambas de Showtime y 'The Leftovers' (HBO) volverán a la televisión para deleite de sus seguidores.



El personaje más rápido de la televisión, 'The Flash', regresa a la televisión el 6 de octubre con su segunda temporada. En Antena 3 puedes disfrutar de la primera entrega de este superhéroe. Tan solo un día después regresa otro justiciero con el que Barry Allen tiene una estrecha relación. 'Arrow' (The CW) vuelve a la pequeña pantalla con su cuarta temporada.



El 7 de octubre también es el día elegido por la FX para estrenar su serie más terrorífica.'American Horror Story' estrena su quinta temporada y en esta ocasión lleva el sobrenombre de 'Hotel'.



El domingo 11 de octubre es el día de los caminantes. 'The Walking Dead', la serie de la AMC, vuelve a la televisión con su sexta temporada y con un primer episodio de 90 minutos que promete no dejar indiferente a nadie.



Gina Rodríguez, ganadora de un Globo de Oro a mejor actriz de serie de comedia por su papel en 'Jane the Virgin' (The CW), vuelve con todos sus compañeros de reparto el 12 de octubre y en esta nueva temporada contarán con la participación de Britney Spears. La cadena FX ha elegido el mismo día para estrenar 'Crazy Ex-Girlfriend'. La ficción de FX, 'Fargo', también regresa este mismo día con su segunda temporada, una precuela de la primera e inspirada en la película de los hermanos Coen.



El viernes 16 se estrena 'Truth be told', la nueva comedia por la que apuesta la NBC y uno de los últimos estrenos de la temporada. 'The Knick', la serie de Cinemax protagonizada por el ganador de un Globo de Oro, Clive Owen regresa con su segunda temporada.



El último superhéroe en llegar a la televisión es el más joven y, además, es una chica. 'Supergirl', la heroína de DC Cómics, mostrará sus poderes en televisión de la mano de la CBS el 26 de octubre. Solo un día después, el 27, ABC emite 'Wicked City', un drama policial ambientado en 1982.



Y para cerrar octubre no podía ser de otra forma que con un estreno, en este caso el de 'Ash vs. Evil Dead', la secuela de la trilogía de películas integrada por 'Posesión infernal', 'Terroríficamente muertos' y 'El ejército de las tinieblas' y contará con Bruce Campbell como protagonista.