'Café con aroma de mujer': Estos actores hacen de hermanos, pero son pareja en la vida real

'Café con aroma de mujer' es la telenovela de moda en Netflix. Este remake de la serie homónima de 1994 está siendo una de las más vistas en la plataforma desde que la compañía la rescatara de la televisión colombiana.

En la serie, los actores William Levy y Laura Londoño encarnan a La Gaviota y Sebastián Vallejo. Los personajes se enamoran en medio de los problemas que entraña la plantación de café en la que trabajan.

Sin embargo, esa no es la única historia de amor. Resulta que hay dos actores que hacen de hermanos, pero son pareja en la vida real. Se trata de Diego Cadavid y Laura Archbold, quienes dan vida a Iván y Paula Vallejo, los hijos de Julia (Luces Velásquez) y hermanos del protagonista, Sebastián.

A muchos fans de la telenovela se les hace extraño verlos juntos, ya que les conocieron como hermanos en la ficción. Por eso, mucha de sus publicaciones están llenas de comentarios como: "Me sorprendió verlos juntos, pero hacen linda pareja", "como puede ser, son hermanos", y muchos otros tipos de bromas y alusiones a 'Café con aroma de mujer'.

Una relación duradera

Los actores Diego Cadavid y Laura Archbold llevan ni más ni menos que 8 años juntos. Es común verles compartir románticas fotos en sus redes sociales, donde se confiesan su amor.

"Mi Diego, mi amor, mi compañero de vida, risas, juegos y espectáculos" dijo Laura Archbold en sus redes sociales. "Me enseñaste que para acompañar no siempre es necesario hablar, que basta con estar, con abrazar".

Laura Archbold es actriz y modelo. De hecho, fue participante de Miss Colombia en el año 2012, donde representó a San Andrés, su tierra natal. Por su lado, Diego Cadavid además de actor es músico, toca la batería en diferentes grupos.

No todos se llevan tan bien

Sin embargo, en el rodaje de 'Café con aroma de mujer' no se llevan todos tan bien. Recientemente salía a la luz la complicada relación de William Levy y Laura Londoño. Según ha informado el canal de YouTube Chisme No Like, el cual asegura que los actores tuvieron una fuerte discusión durante la grabación de la serie.