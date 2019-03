La cadena The CW prepara su propia serie de zombies

Después del éxito mundial de los muertos vivientes de 'The Walking Dead' de la cadena AMC ('Mad Men'), los zombies van a invadir las televisiones. El canal estadounidense The CW ha sido el primero en apuntarse a la moda de los zombies y ya tiene en mente su propio apocalipsis. 'Awakening' es el nombre de la ficción, que se centrará en cómo dos hermanas tratan de sobrevivir en un mundo dominado por los zombies.



La serie es una idea original de William Laurin y Glenn Davis ('The Listener'), que también serán los productores, según anunció este viernes The CW, cadena responsable de éxitos juveniles como 'Smallville' o 'Crónicas Vampíricas'.



ÉXITO DE 'THE WALKING DEAD'

No sorprende que otras televisiones apuesten por las series de zombies después del éxito mundial de 'The Walking Dead'. La ficción de AMC protagonizada por Andrew Lincoln ('Love Actually') y Sarah Wayne Callies ('Prison Break') logró superar todas las expectativas en su estreno en Estados Unidos: congregó a 5,3 millones de espectadores frente al televisor, una cifra récord para el canal de cable.



En España, La Sexta ha emitido la primera temporada de la serie, convirtiéndose en el mejor estreno de la historia de la cadena: los dos episodios finales lograron una audiencia de 15,5% y 18,1% de share, respectivamente. El estreno a comienzos de enero fue seguido en La Sexta por una audiencia media de casi 3 millones de espectadores y un 14,2%.



La cadena AMC ha renovado 'The Walking Dead' por una nueva temporada, que se emitirá en 2011 y constará de 13 capítulos, frente a los seis que tiene la primera temporada, cada uno de una hora.