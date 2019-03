La cadena Fox confunde a Tina Fey con Sarah Pallin

Hay imitaciones que superan al personaje original. Esto ha debido de pensar Tina Fey al verse en los informativos de Fox cuando se hablaba de la política republicana Sarah Pallin y su posible candidatura a las primarias del Partido Republicano.



La cadena propiedad de Rupert Murdoch informaba este domingo sobre Sarah Pallin, ex candidata a la vicepresidencia de EEUU por los republicanos, pero todo el interés de la información quedó en un segundo plano ante la ilustración que usaron para la noticia: una imagen de la actriz Tina Fey imitando a Palin en un debate ficticio que recrearon en el programa 'Saturday Night Live'.



La confusión ha sido descubierta por la web The Right Scoop. En la información, el portal ironizaba sobre si se trataba de una confusión o una broma: "Recordad que trabaja para vosotros, debe ser tratada con respeto. Ahora le debéis una disculpa, en serio".