La cadena Fox cancela la serie 'Terra Nova'

'Terra Nova' no volverá con una segunda temporada. La cadena Fox ha anunciado que no renueva la serie de dinosaurios producida por Steven Spielberg. La ficción se convirtió en uno de los mejores estrenos del canal, pero ha perdido espectadores paulatinamente.



Jason O'Mara, uno de sus protagonistas, ha pedido a todos los fans de la serie que demuestren su apoyo por ella mandando dinosaurios de juguete a Fox para demostrar que 'Terra Nova' tiene un público fiel y, por ello, Fox debería anunciar que la ficción de dinosaurios tendrá segunda temporada.



"Si queréis mandarle vuestros dinosaurios a alguien de Fox, mandárselos al Presidente. Es buen tipo, así que sed amables con él", ha bromeado el actor en SciFi Now.



Según Nielsen (compañía encargada de medir las audiencias en Estados Unidos), 'Terra Nova' ha sido el sexto mejor estreno de Fox con un promedio de 4,7% de raiting y 7% de share de audiencia media.