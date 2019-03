La cadena ABC prepara una serie de detectives al estilo Edgar Allan Poe

'Anatomía de Grey', 'Modern Family', 'Castle'... Son algunas de las series que tiene un hueco asegurado en la programación de la cadena estadounidense ABC. Otras no han superado la criba: 'Better with you', 'Off the Map' y 'No ordinary family' se despiden de la audiencia. Pero ¿qué hacer con los huecos que dejan en la parrilla de a ABC? Nuevos proyectos.



El primero en tener luz verde por parte de la cadena es 'Pan Am'. Este drama creado por Chris Hollier se centra en los primeros detectives creados por Edgar Allan Poe. La serie estaría protagonizada por uno de estos detectives situado en el Boston del siglo XIX, cuando no se utilizaban métodos convencionales.



Otro de los proyectos es 'Work it', que cuenta con un piloto creado por Andrew Reich y Ted Cohen. Si todo saliese adelante, la serie iría sobre dos vendedores de coches en paro que se dan cuenta de que es mucho más fácil conseguir trabajo siendo mujer. A partir de esta idea, los hombres se disfrazarán de mujeres para trabajar en una farmacia. Su vida con su mujer y sus hijas será mucho más gratificante, pero a la vez echarán mucho más de menos el mundo de los bares, donde pueden ser ellos mismos.



'Lost and Found' es una serie creada por Marisa Coughlan. Está protagonizada por un camarero narcisista de Nueva York y una mujer a la que le gusta mucho salir de fiesta. A ellos les cambiará la vida cuando aparece su hijo de 18 años al que dieron en adopción cuando nació.