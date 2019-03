La cadena ABC confirma 9 renovaciones

NUEVAS TEMPORADAS

Las series de estreno 'Once Upon a Time', 'Revenge', 'Suburgatory' y 'Last Man Standing' tendrán una nueva temporada, según informa TV Line. Las ficciones más veteranas de la cadena también se mantendrán una temporada más en la cadena: 'Anatomía de Grey', 'Modern Family', 'The Middle', 'Castle' y 'Happy Endings'.