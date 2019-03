Ty Burrell: "Las estrellas de 'Modern Family' son sus guionistas"

Hace un par de semanas recogió un premio Emmy por su interpretación en 'Modern Family', aunque para el actor Ty Burrell "las verdaderas estrellas" de esta comedia "son sus guionistas".



'Modern Family', que ha estrenado esta semana en EEUU su tercera temporada, se convirtió en una de las triunfadoras de los Emmy entregados el pasado 18 de septiembre en Los Ángeles, al conseguir cinco galardones: mejor comedia, mejor guión, mejor dirección, mejor actor secundario (Ty Burrell) y mejor actriz secundaria (Julie Bowen).



La comedia (que se puede ver en Neox todos los martes por la noche) narra en clave de humor las situaciones del día a día de una familia compuesta por un matrimonio con tres hijos, una pareja de homosexuales que han adoptado a Lily, una niña asiática, y el patriarca, que se ha casado con una colombiana mucho más joven que él y con un hijo que está entrando en la adolescencia.



La familia inicia sus aventuras en el sudeste de EEUU, con unas vacaciones todos juntos en un rancho, después de que haya pasado un año en la vida de los personajes, lo que ha provocado algunos cambios en el elenco, explica Burrell en la entrevista.



"Para el personaje de Lily hemos cambiado de actriz, pues la niña ya habla y anda", añade. Otra incorporación destacable, apunta Burrell, es la del actor David Cross, que encarna "al enemigo de Claire" (Julie Bowen), su esposa en la ficción. Y es que Claire ha decidido iniciar una carrera política en el Ayuntamiento, y durante algunos episodios Cross será su oponente más duro.



Ty Burrell es humilde cuando se le pregunta por el Emmy que ha recogido hace apenas dos semanas y confiesa que no se lo esperaba: "No estoy acostumbrado a ganar nada", dice.



Respecto a los premios de la Academia de Televisión de EEUU Burrell no olvida a colegas como Steve Carell, protagonista de la comedia 'The Office' durante siete años y favorito en los Emmy de este año, que finalmente ha abandonado la ficción sin haber conseguido ningún premio.



"Estoy muy decepcionado con el hecho de que él nunca haya ganado un Emmy. Es muy triste, porque tiene mucho talento y me parece una persona increíble. Se merecía haber sido galardonado", ha lamentado Burrell, conocido también por su intervención en películas como 'El increíble Hulk' (2008) y 'Morning Glory' (2010).



'Modern Family' es el proyecto más largo en el que el actor estadounidense se ha embarcado, y afirma estar "realmente contento y fascinado" por el éxito que está teniendo la ficción y por poder desarrollar un personaje durante tanto tiempo.



Burrell tiene claro que los protagonistas del éxito de 'Modern Family' son los encargados de escribir los guiones. "Cada episodio es una revelación para nosotros. Creo que los guionistas son las verdaderas estrellas del show", señala.