Bryan Cranston ya tiene título para su libro sobre 'Breaking Bad'

Bryan Cranston continúa recogiendo éxitos. Ahora, por su interpretación del presidente Lyndon B. Johnson en la obra de Broaday 'All The Way'. Pero Cranston continúa mirando hacia la televisión, con varios proyectos en marcha y a través del libro que prepara sobre el rodaje de 'Breaking Bad'.



Hace unas semanas se conoció que Cranston está escribiendo un libro de memorias sobre el rodaje de la serie de AMC. Según informa el portal Vulture, Cranston ya tiene el título del mismo: "Previsiblemente será 'Say my name'". El título remite a una de las frases más célebres del personaje Walter White/Heisenberg, que Bryan Cranston interpretó durante cinco temporadas y por el que fue premiado con varios premios Emmy y Globos de Oro.



Según la editorial, el libro debería publicarse en 2015. Nan Graham, editor-jefe de Scribner, ha dicho que Cranston "escribe igual que actúa, con feroz implicación, inteligencia y humor".



"Quiero contar las historias de mi vida y desvelar los secretos y las mentiras con las que he vivido a lo largo de 6 años de rodaje", dijo el actor en unas declaraciones recogidas por 'The New York Times'.