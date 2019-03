Bryan Cranston será un super espía en Los Simpson

Y es que, como siempre, Homer irá un paso más allá en su particular mundo y urdirá una trama para hacerle pensar a Marge que es el hombre más irresistible del mundo. Todo esto después de sufrir una conmoción cerebral al darse un golpe en la cabeza.



La contusión le provoca alucinaciones y como no podía ser de otra manera, un tanto surrealistas. Y es que el patriarca de Los Simpson se imaginará que el protagonista de una película de espías -'El espía que me enseñó' (parodia clarísima del personaje de James Bond)- abandona por unos días sus misiones alrededor del globo para ayudarle a él en su matrimonio.



Y el superespía "que le enseñó" estará interpretado por Bryan Cranston. El protagonista de 'Breaking Bad' y ganador de tres Emmys pondrá voz a este peculiar e irreal ayudante de Homer. Cranston será Stradivarius Clain en el episodio que se emite el próximo 6 de mayo en Estados Unidos, según recoge TV Line.



EL ÚLTIMO EN LA LARGA LISTA DE CAMEOS

Bryan Cranston es sólo uno más en la amplísima lista de cameos que ha cosechado Los Simpson después de más de 20 años en antena y con 23 temporadas a su espalda.



Míticos son ya los episodios protagonizados por Paul y Linda McCartney, la parodia de 'Cheers' con Ted Danson incluido en la barra del bar de Moe, la aparición de un Mark Hamil riéndose de su propia decadencia profesional pero acosado por los fans, y la aparición hasta de primeros ministros británicos.



Y es que en el capítulo en el que Los Simpson visitan las Islas Británicas, Homer llega a conocer a Tony Blair, aunque en este caso el por entonces Primer ministro británico no presta su voz al personaje. Ahora Homer tendrá la oprtunidad de conocer a otro súbdito de su graciosa majestad, el superespía al servicio de la Reina, Stradivarius Clain.