Bryan Cranston, disponible para participar en 'Better Call Saul'

Tras dos temporadas llenas de rostros conocidos por los seguidores de 'Breaking Bad', la tercera entrega de 'Better Call Saul' puede contar con uno de los cameos más esperados: el de Walter White.



Bryan Cranston, el actor que dio vida a uno de los personajes de la historia de la televisión, ha declarado en una reciente entrevista que está "disponible" para volver a ponerse el sombrero de Heisenberg.



En el programa 'The Rich Eisen Show' preguntaron a Cranston si estaría interesado en volver a interpretar al profesor de Química convertido en narco de la droga en 'Better Call Saul': "Le debo tanto a Vince Gilligan. Si me llamara y dijera: 'Tenemos esta idea, nos gustaría...' Yo no le dejaría terminar la frase y de diría que sí, que qué quiere que haga", según recoge EW.