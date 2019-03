Bryan Cranston ('Breaking Bad') sobre Kevin Spacey: "Su carrera ha terminado"

Hace unos días salía a la luz la noticia de que Kevin Spacey había sido acusado de varios casos de abuso sexual a compañeros de trabajo. Sin embargo, la lista de comportamientos inapropiados es más larga, Harvey Weinstein, Brett Ratner, James Toback y Louis C.K forman parte de ella.

El actor Bryan Cranston, conocido por interpretar a Walter White en 'Breaking Bad', ha dado su opinión sobre la situación que está sufriendo Hollywood en estos momentos. Hablando con Newsbeat, Cranston dijo que aunque nunca ha visto el abuso de primera mano en la industria "sabe que ha sucedido".

El actor se ha dirigido a un caso en particular, el de Kevin Spacey. "Es un actor fenomenal, pero no es una persona muy buena. Creo que su carrera ya terminó" añade. Además, cree que Hollywood está experimentando un cambio necesario en las actitudes: "Ese tipo de experiencia no se controla hasta que algo así sucede".

Las primeras acusaciones llegaron de la mano de Anthony Rapp, quien afirmó que el actor de 'House of Cards' abuso de él cuando solo tenía 14 años. Días después, ocho trabajadores (actuales y anteriores) de 'House of Cards' presentaros sus denuncias de acoso sexual y Netflix decidió despedir a Spacey de la serie.