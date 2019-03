La gran sorpresa de los Globos de Oro ha tenido lugar en las categorías de comedia televisiva. Ni 'Girls' ni 'Modern Family' ni 'The Big Bang Theory' ni 'Parks and Recreation'. La "novata" 'Brooklyn 99' (Fox) se ha llevado el Globo de Oro a la mejor comedia. Los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood han votado al estreno de Fox como la mejor serie de comedia del año.



La entrega de la 71ª edición de los Globos de Oro que ha tenido lugar en Los Ángeles (EEUU) ha contado de nuevo con Tina Fey y Amy Poehler como maestras de ceremonias. De hecho, Poehler no tenía preparado ningún discurso de agradecimiento por su premio a la mejor actriz de comedia, que ha logrado en su segunda nominación en los Globos de Oro por su papel de Lesley Knope en 'Parks and Recreation' (NBC).



La otra sorpresa ha llegado en la categoría de mejor actor de comedia, que ha recaído en Andy Samberg. El protagonista de 'Brooklyn 99' ha desbancado a veteranos como Jim Parsons ('The Big Bang Theory') o Don Cheadle ('House of Lies').