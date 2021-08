Britney Spears llama a la policía por un robo en su casa, pero decide no presentar denuncia

El pasado 10 de agosto, la estrella del pop Britney Spears quiso denunciar un robo dentro de su mansión en Thousand Oaks (California). Tal como reporta el medio de https://pagesix.com/2021/08/19/britney-spears-called-police-to-report-theft-at-her-home-last-week/|||Page Six, la oficina de policía del Condado de Ventura, poco antes de las 18:00 de la tarde, recibieron una llamada que instaban a que se personasen en casa de Britney.

"Llamó y quería denunciar un robo", declaró el capitán Eric Buschow. "Cuando llegaron los agentes y se comunicaron con su personal de seguridad, informaron a los agentes de que la señora Spears había decidido que no quería presentar una denuncia en ese momento. Y por eso, los agentes se fueron".

Debido al hecho de que la cantante decidió no interponer ningún tipo de denuncia, no se sabe lo que supuestamente fue robado de su casa y por quién. "No hubo ninguna acción policial en ese momento, no se tomó ningún informe, ni nada por el estilo", reiteró Buschow.

Mathew Rosengart, el abogado de Britney Spears, no respondió a la solicitud de comentarios de Page Six, pero pocos días después, los agentes de policía tuvieron que regresar a la casa de la cantante, debido a un incidente que involucró a uno de los miembros de su personal.

Según el informe oficial, una empleada sin identificar de la cantante, presentó una denuncia de agresión contra su jefa por una pelea que tuvo lugar debido a un teléfono móvil.

Eric Buschow declaró que el delito se había clasificado como un 'delito menor de agresión', puesto que no había habido heridos, así como que la empleada del hogar no tenía ninguna marca de violencia.

Sin embargo, Britney está siendo investigada por un posible delito de agresión y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura está sopesando si presentar cargos en su contra o no.

La declaración de Mathew Rosengart, afirmó que se había tratado de un incidente típico de: 'Ella dijo, por eso yo digo...', en base a una historia con un teléfono móvil, pero que no hubo golpes y nadie resultó herido.

