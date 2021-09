'Britney vs Spears': El enfado de la cantante tras ver el documental sobre su vida

Por el momento la pugna legal entre Britney Spears y su padre por la tutela legal que ejercía sobre su hija sigue adelante. Aunque esta vez no hay novedades al respecto, parece que la historia que hay detrás de este caso ha conseguido captar la atención de muchas productoras y ya hay en marcha un nuevo documental al respecto.

Aunque no son del agrado de todo el mundo y es que la propia Britney Spears se ha pronunciado, supuestamente, sobre 'Britney vs Spears', nuevo documental que narrará la historia que ha vivido con la tutela legal con su padre. En un post que subía a su cuenta de Instagram, Britney tiraba de ironía para hablar sobre lo que ha visto: "Es una locura chicos...".

Y continúa escribiendo: "¡He podido ver un poco del próximo documental y debo decir que me rasqué la cabeza un par de veces! ¡He intentado no asociarme en este drama! Número uno... ¡Es el pasado! Número 2... ¿Puede el diálogo ser más elegante? Número tres... Guau, ¡han utilizado las mejores imágenes mías en el mundo! Qué puedo decir... El esfuerzo que han puesto".

Antes de hacer esta publicación, parece que Britney había subido otra foto que ha borrado rápidamente en la que escribía: "Es una locura chicos... ¡He visto un poco del último documental y lamento tener que informaros que mucho de lo que habéis oído no es verdad!".

Esto ha causado algo de confusión, puesto que, según han informado desde TMZ es posible que la cantante esté hablando del documental que se estrenó el pasado domingo 'Toxic: Britney Spears' Battle For Freedom'. En este documental había numerosas entrevistas a periodistas, empleados y fuentes anónimas que hablaban del pasado de Britney.

Por el momento la cantante no ha dejado claro de qué documental estaba hablando, pero lo que sí es evidente es que, ya sea 'Toxic: Britney Spears' Battle For Freedom' o 'Britney vs Spears', Britney no está nada contenta con lo que ha visto.

'Britney vs Spears', el nuevo documental de Britney Spears

'Britney vs Spears' será el nuevo documental que hablará sobre la vida de Britney Spears y llegará a Netflix este mismo 28 de septiembre. Esto es lo que contará según la sinopsis oficial: "El mundo conoce a Britney Spears: intérprete, artista, icono. Pero en los últimos años, su nombre ha estado ligado públicamente a otro término más misterioso: la tutela".

La sinopsis continúa: "'Britney vs Spears' cuenta la explosiva historia de la vida de Britney su búsqueda pública y privada de la libertad. Con un trabajo de investigación de años, entrevistas exclusivas y nuevos documentos, este largometraje de Netflix pinta un retrato minucioso de la trayectoria de la estrella del pop, que pasó de ser la chica de al lado a una mujer atrapada por la fama y la familia y por su propia situación legal. Muestra la vida de Britney sin utilizar las imágenes traumáticas que la han definido anteriormente".

