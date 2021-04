'Los Bridgerton': Regé-Jean Page se habría negado a participar en la temporada 2 por diferencias con Shonda Rhimes

A Regé-Jean Page le ha bastado una temporada en 'Los Bridgerton' para convertirse en una estrella. Desgraciadamente, ya se ha confirmado que el duque de Hastings no estará en la nueva temporada de la serie. Él había dado a entender que concibió en todo momento su participación en la ficción para una sola temporada, pero ahora otros medios aseguran que detrás de su negativa a continuar estarían las diferencias creativas con Shonda Rhimes.

Hace solo unos días se confirmaba la para muchos triste noticia de que Page no volvería a encarnar al duque en la temporada 2. En ese momento el actor ofreció unas declaraciones a Variety en las que aseguraba que la historia de su personaje en la serie ya había concluido y que estaba muy satisfecho de su trabajo.

Sin embargo, una fuente ha asegurado ahora a The Hollywood Reporter que se le llegó a ofrecer 50.000 dólares por episodio si decidía continuar en la serie. Pero parece que el joven actor prefiere centrarse en su prometedora carrera en el cine. Y es que Regé-Jean Page está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera y acaba de terminar la que será su próxima película, 'The Grey Man', dirigida por los hermanos Russo, y pronto trabajará en la adaptación al cine de 'Dragones y mazmorras'.

Por otro lado, esta misma fuente también asegura que, aunque el duque de Hastings no aparece en la segunda novela de 'Los Bridgerton', 'El vizconde que me amó', en la que se basará la segunda temporada, los productores de la serie estaban dispuestos a incluirle dado su éxito. En este sentido, Page Six añade que su negativa a regresar se debe más bien a las diferencias creativas que el intérprete ha tenido con Shonda Rhimes, productora ejecutiva de la ficción.

"Page no estaba contento con lo que se había planeado para su personaje en la temporada 2, que le habría mantenido como un personaje secundario, pero no como el punto central de la serie". Pese a ello, parece que la salida del actor de la serie por estas diferencias creativas con Shonda se ha producido de forma amistosa.

Así, la temporada 2 de la exitosa serie se centrará en el personaje de Anthony Bridgerton, al que interpreta Jonathan Bailey. ¿Acabará enamorado el joven aristócrata?

