'Breaking Bad' no se vende en Toys 'R Us

Susan Schrivjer, residente en Fort Myers (Florida), ha creado en el sitio de internet change.org una petición con el objetivo de que la citada empresa "pare inmediatamente de vender los muñecos Breaking Bad", porque, en su opinión, son una "desviación peligrosa de los valores de familia".



Más de 2.500 personas han firmado ya la petición del sitio de internet donde se pide a Toys 'R Us que retire las figuras de los protagonistas de la serie, Walter White y Jesse Pinkman, del mercado. A un precio de 13,99 dólares (10,96 euros), los amantes de esta exitosa serie pueden adquirir en línea la réplica del protagonista, el cerebral y soberbio Walter White (Bryan Cranson), profesor de Química en un instituto, quien decide "cocinar" metanfetamina para cubrir las futuras necesidades económicas de su familia al saber que está enfermo de cáncer.



El muñeco de White, con sombrero, viene acompañado en la caja plástica transparente de varios accesorios como una mochila para llevar dinero y una diminuta bolsa con "cristal" de metanfetamina. También se ofrece como juguete uno de los personajes complementarios de White, el manipulable Jesse Pinkman (Aaron Paul), vestido de mono blanco, en una caja que incluye una mascara antigás.



Pero Schrivjer sostiene que la "violencia del contenido" de 'Breaking Bad', ganadora de cinco premios Emmy este año, y la "celebración del tráfico de drogas" hacen "muy poco apropiada esta colección junto a muñecas Barby y juguetes de Disney", en las estanterías de los comercios. Entre las personas que ha firmado esta petición, hay todo tipo de comentarios contrarios a la venta de estos muñecos.



"Es enfermizo que una compañía diseñe juguetes para niños que glorifican la metanfetamina. Se suponía que teníamos que enseñar a los niños a no drogarse", escribe una persona. Otro firmante, exfuncionario de prisiones, advierte de que las "drogas no son algo con lo que jugar. He trabajado en el sistema de prisiones durante treinta años y he visto lo que las drogas hacen al cuerpo y la mente de las personas", dice. "Aunque me gusta la serie, sin embargo, no creo que sea algo con lo que mis hijos deban jugar y disfrutar", indica otra persona que respalda la iniciativa de Schrivjer.