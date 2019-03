'Breaking Bad' y 'True Detective', triunfadoras de los TCA Awards

El éxito de 'Breaking Bad' continúa a pesar de que hace casi un año finalizó su emisión. La serie de AMC fue una de las triunfadoras de los TCA Awards, los premios que cada año entrega la Television Critics Association Awards.



Este domingo tuvo lugar la ceremonia de entrega de estos premios que son designados por más de 220 periodistas y críticos de prensa de Estados Unidos y Canadá que tuvo como presentador al actor Terry Crews.

Las triunfadoras de la noche fueron las ficciones 'Breaking Bad' que recibió el premio a la mejor emisión del año, 'True Detective', que se hizo con dos galardones (mejor miniserie y mejor interpretación en drama por Matthew McConaughey) y 'Veep', que también consiguió dos premios (mejor serie de comedia empatada con 'Louie' y mejor interpretación en comedia por Julia Louis-Dreyfus).



También es importante recordar los triunfos de 'Orange is the New Black', emisión revelación del año y 'The Good Wife', premio a la mejor serie de drama del año superando a otras ficciones como 'House of Cards'.