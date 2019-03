'Breaking Bad' y Matthew McConaughey, premiados en los Critics' Choice Awards

Los Critics' Choice Awards entregaron sus premios este jueves, inaugurando así la temporada de premios, como antesala de los tempranos Emmy (este año se entregarán el 25 de agosto).



La gala de la tercera edición de los premios televisivos tuvo lugar en el Beverly Hilton de Los Ángeles. La serie de AMC 'Breaking Bad' comienza a recoger sus últimos premios. La ficción recibió el premio a la mejor serie y Aaron Paul fue premiado como mejor actor secundario.



Pero Bryan Cranston se quedó sin su premio, ya que fue Matthew McConaughey quien recogió el galardón al mejor actor por su papel en 'True Detective', la miniserie de HBO. Tatiana Maslany recibió el premio a la mejor actriz por sus múltiples papeles en 'Orphan Black'.



Continuando con el drama, en el apartado de mejor miniserie la clara vencedora fue 'Fargo'. La serie de FX recogió el premio a la mejor miniserie, mejor actor protagonista (Billy bob Thorton) y mejor actriz secundaria (Allison Tolman). Jessica Lange recibió el único premio de 'American Horror Story: Coven' como mejor actriz protagonista en miniserie.



En el apartado de comedia, 'Orange is the new black' fue la clara ganadora, ya que recibió los principales premios: mejor comedia, mejor actriz secundaria (Kate Mulgrew) y mejor estrella invitada en comedia (Uzo Aduba).



Los mejores actores de comedia fueron Jim Parsons por 'The big bang Theory' y Julia Louis-Dreyfus por 'Veep'.