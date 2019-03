'Bored to Death' da el salto al cine

La película de la serie de HBO 'Bored to Death' se encuentra oficialmente en marcha. Una confirmación que hará las delicias de los seguidores de esta comedia protagonizada por Jason Schwartzman, Ted Danson y Zach Galifianakis, con los que cuenta la filial de cine de la cadena estadounidense (HBO Films) para la película.



La película de 'Bored to Death' contará con el mismo creador de la serie, Jonathan Ames, con Sarah Condon y Stephanie Davis encargadas de la producción ejecutiva, según informan varios portales estadounidenses.



'Bored to Death' se emitió durante tres temporadas en HBO entre 2009 y 2011. La comedia giraba en torno a las aventuras y desventuras del detective Jonathan (Jason Schwartzman) y su panda de amigos Ray (Zach Galifianakis) y George (Ted Danson).



En cuanto al argumento de la película, fuentes de la cadena han declarado que "Jonathan, Ray y George se reúnen para luchar contra la delincuencia, delinquir, pierden la cabeza y no encuentran el amor".