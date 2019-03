Bonnie Tyler representará a Reino Unido en Eurovisión

Reino Unido apuesta sobre seguro para ganar el Festival de Eurovisión este año: la cantante Bonnie Tyler ha sido la elegida para representar al país el próximo 18 de mayo en Mälmo (Suecia).



Éxitos como "It's a Heartache" o "Total Eclipse of the Heart" avalan la carrera de Tyler. Pero será el tema "Believe in me", de su último disco, el que interpretará Bonnie Tyler en el escenario de Eurovisión.



"Es un honor representar a mi país y también es una manera maravillosa de asegurarme de que mi canción "Believe in Me" alcanza la mayor audiencia posible", asegura Tyler en el diario 'Daily Mail'. "Es una canción fuerte, pegadiza y melódica que apela a una amplia gama de personas".



Bonnie Tyler es sin duda una de las apuestas más fuertes de Reino Unido en los últimos años. Nuestro país estará representado por el grupo El Sueño de Morfeo y su canción "Contigo hasta el final". La gala de Eurovisión se podrá ver en La 1 el próximo 18 de mayo.