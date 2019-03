'BoJack Horseman' contará con las voces de Aaron Paul y Will Arnett

Tras el éxito logrado ayer por las nominaciones a los Globos de Oro con sus series 'House of Cards' y 'Orange is the New Black', Netflix ha encargado una nueva comedia de animación para adultos protagonizada por 'BoJack Horseman'.



La ficción estará basada en la vida de 'BoJack', un afamado caballo venido a menos que vive de sus glorias pasadas, y contará con las voces de Aaron Paul, Will Arnett y Amy Sedaris en el doblaje.



BoJack (Will Arnett) es una legendaria estrella de la famosa comedia familar de la década de los 90 al que la vida le ha dado un giro de 360 grados pasando del éxito más absoluto a una vida plagada de desprecio hacia sí mismo, alcohol y relaciones fracasadas. Así, con la ayuda de su compañero Todd (Aaron Paul) y su ex-amante Princess Caroline (Amy Sedaris), BoJack tratará de volver a ser una estrella del mundo del entretenimiento.



Creada por Raphael Bob-Wasberg y producida por Michael Eisner, 'BoJack Horseman' contará con 12 episodios y llegará a la pequeña pantalla a mediados del próximo año 2014.



Netflix apuesta en firme por la serie, tanto que Ted Sandos, director de contenido de Netflix, ha dicho que "'BoJack Horseman' es una mirada extremadamente graciosa y singular a lo que puede ocurrir después de un estrellato fugaz. Raphael ha creado un grupo de personajes increíbles con las voces de los mejores comediantes y actores del mundo."