Los protagonistas de 'The Big Bang Theory' dicen adiós a la serie con un flashmob de los Backstreet Boys

Kaley Cuoco ya ha asumido que el final de 'The Big Bang Theory' está aquí. La actriz, que confesó hace unos días en el show de Ellen DeGeneres que no lo estaba pasando bien con el hecho de tener que decirle adiós a la serie, ha compartido ahora en su cuenta de Instagram un mágico momento que ha ocurrido durante el rodaje.

Es un épico flashmob con la canción de los Backstreet Boys 'Larger than life' en el que han participado la propia Kaley, Jim Parsons, Mayim Bialik y el resto de protagonistas de la serie, a excepción de Johnny Galecki, que se encuentra lesionado, tal y como ha contado ella misma en el post:

"Ok, ¡aquí está! Aquí tenéis (desde muchos ángulos diferentes) nuestro ÚLTIMO flashmob de 'The Big Bang Theory'. El reparto y el equipo sorprendió a los guionistas, productores y al público anoche bailando al ritmo de 'Larger Than Life' de los Backstreet Boys (una canción que da las gracias a los fans). Gracias a @bricuoco @mandykorpinen y @elizabethpetrin por coreografiar este épico baile y a mis compañeros que han ensayado durante meses y me han escuchado hablar sobre esto sin parar. ¡Mereció la pena! ¡Disfrutad! #thefinalseason (PD: Johnny Galecki se hizo daño el tobillo pero nos estaba animando desde las gradas)".

