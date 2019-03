'Better Call Saul: Cliente Development', el cómic de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'

AMC, la cadena que emitirá 'Better Call Saul' (estreno este domingo 8 de febrero) y que ya emitió 'Breaking Bad', ha lanzado un cómic en su página web en el que fusiona ambas series.



'Better Call Saul: Cliente Development' aborda la trama de "4 días", el noveno capítulo de la segunda temporada de 'Breaking Bad', al mismo tiempo que nos narra las aventuras de Saul Goodman y Mike Ehrmantraut mientras tratan de captar nuevos clientes.



La precuela de 'Breaking Bad' tendrá lugar seis años antes de que Walter White y Jesse Pinkman empezaran a meterse en problemas, cuando Saul Goodman tan sólo era un novato e inexperto abogado llamado Jimmy McGill.



Pero no sólo se centrará en el infalible abogado Goodman, sino que podremos ver los primeros pasos de la relación entre Saul y Mike, su mano derecha y solucionador de casi todos sus problemas. Solo quedan dos días para que 'Better Call Saul' llegue a la pequeña pantalla estadounidense, mientras que en España lo hará un día después, el 9 de febrero de la mano de Movistar Series.