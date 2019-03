Bette Midler interpretará a Mae West

La actriz Mae West volverá a la pequeña pantalla. HBo prepara un biopic sobre una de las estrellas del Hollywood en blanco y negro. Bette Midler ('El club de las primeras esposas') será la encargarda de ponerse en la piel de la protagonista de frases tan célebres como "Cuando soy buena, soy buena; pero cuando soy mala, soy mucho mejor".



La cadena de cable prepara una TV movie sobre Mae West, basada en su autobiografía 'Goodness Had Nothing to Do With It', según informa el portal Deadline.



William Friedkin será el director de este biopic y contará con el guión de Harvey Fierstein y la producción de Jerry Weintraub, encargado del éxito 'Behind the Candelabra'.



Mae West, que murió en 1980 a los 87 años, protagonizó títulos como 'Lady Lou' o 'No soy un ángel'.