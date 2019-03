La bestial dieta de La Montaña de 'Juego de Tronos' que le hace ingerir 10.000 calorías diarias

Está considerado El Hombre más Fuerte del mundo, y ese título no es algo que se pueda conseguir fácilmente. Para mantener su imponente fisico Hafthor Bjornsson hace un mínimo de 6 comidas al día. Sobre sus hábitos alimenticios ha hablado en una entrevista para Uproxx.

"Estoy comiendo alrededor de 10.000 calorías diarias, lo cual es mucho. Obviamente soy un profesional, El Hombre más Fuerte del Mundo. Esto es algo que un ser humano normal no haría nunca. Nunca comerías esa cantidad de comida, porque te cansarías, son demasiadas calorías", explica Bjornsson, conocido mundialmente por interpretar a La Montaña en 'Juego de Tronos'.

¿Pero cuánto le cuesta semanalmente mantener una dieta así? El deportista desvía la respuesta admitiendo que "es mi trabajo, tengo que comer todo eso. No lo he revisado, pero diría que es bastante dinero. Probablemente me avergonzaría si tuviera que decírtelo, así que sólo diré que es mucho".