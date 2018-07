Después de haber estado grabando las dos últimas temporadas de 'Homeland' lejos de Estados Unidos, la sexta temporada de la serie de Showtime se desarrollará en Nueva York y alrededores.



"Creo que Alex Gansa (uno de los creadores de la serie), después de rodar dos años en el extranjero, ha querido hacer otra historia americana. También creo que los actores estarán felices de volver a los Estados Unidos un año más", afirmó el presidente y director ejecutivo de Showtime, David Nevins, en declaraciones a la prensa recogidas por Mashable.



Hace poco más de un mes se confirmó la sexta temporada de 'Homeland', pero aún no hay nada fijo en cuanto al futuro de la serie más allá de esta nueva tanda de capítulos. La serie regresará con esta nueva tanda a EEUU, tras rodar en diferentes localizaciones de Europa, Afganistán y Pakistán.



La quinta temporada finalizó en diciembre con un final un poco más tranquilo, pero que dejó el futuro de Quinn en el aire. Nevins no quiso hacer ningún spoiler, pero afirmó que "los guionistas tienden a hacer cosas específicas para cada temporada... Van a tener mucho cuidado de lo que cuentan y cómo lo hacen".



"Quinn va a estar gravemente dañado, de eso no hay duda. Todo seguirá a vida o muerte, pero si continua con vida no podrá ser de cualquier manera o forma, como lo ha hecho hasta ahora", añadió Levine.