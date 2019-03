El beneficio neto de Netflix se dispara en 2013

Netflix cerró el ejercicio de 2013 con un beneficio superior a los 112 millones de dólares frente a los 17 millones de 2012 gracias a un aumento de los ingresos de un 21 % y, sobre todo, una mejor gestión de costes. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, Netflix recaudó 4.474 millones de dólares, según publicó la compañía con sede en Los Gatos, California, que fue creada en 1997 como un servicio de 'videoclub' a domicilio que actualmente ha migrado casi en su totalidad a la web.



Netflix cuenta con más de 44 millones de suscriptores a su plataforma de contenidos por Internet en todo el mundo, de los cuales un 75% reside en EEUU, donde además 6 millones de personas reciben sus películas y series por correo postal mediante el envío de DVD (opción solo disponible en EEUU)



La empresa confirmó hoy que durante 2014 se va a "embarcar" en una "substancial expansión europea". "Hay una gran oportunidad internacional para Netflix", se indicó desde la compañía, cuyos directivos se reunieron en 2013 con autoridades de Francia y Alemania para estudiar las condiciones legales de su implantación en esos países.



Netflix tiene algo más de 10 millones de usuarios fuera de EEUU distribuidos fundamentalmente entre los países del norte de Europa y América Latina. "Estamos haciendo un gran progreso internacionalmente", aseguró Netflix en un comunicado.



La empresa recientemente lanzó su servicio en los Países Bajos y está presente ya en Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, mercados de fácil acceso para los contenidos en inglés que componen la mayor parte del catálogo de Netflix.



En Latinoamérica la oferta de Neflix está disponible desde 2011 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay.

Además de la distribución de contenidos de televisión y cine a través de internet, Netflix desarrolla sus propias producciones exclusivas y en 2013 se convirtió en la primera plataforma de internet en lograr nominaciones los premios Emmy gracias a 'House of Cards' y 'Arrested Development'.



En 2014, Netflix confirmó que lanzará nuevas temporadas de 'House of Cards' (14 de febrero), 'Derek', 'Hemlock Grove', 'Orange is the New Black', 'Lilyhammer' y la última entrega de 'The Killing', y estrenará su primera serie de animación para adultos ('BoJack Horseman') y una serie basada en los viajes de 'Marco Polo'.