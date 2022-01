Bear Grylls ('El último superviviente') habla de las 21 veces que ha estado a punto de morir

El aventurero televisivo Bear Grylls admite que se está "quedando sin vidas" después de casi haber muerto 21 veces mientras grababa sus programas de supervivencia.

Bear Grylls, el conocido aventurero de la televisión ha revelado a sus 47 años que ha escapado de la muerte hasta en 21 ocasiones en el transcurso de su carrera. La estrella de televisión teme por tanto estar quedándose "sin vidas" después de tantos contratiempos.

En una nueva entrevista para BBC Radio 4, Grylls ha admitido que "puedo contar 21 veces que debería haber muerto durante los primeros episodios de nuestros programas de televisión. No es un número del que esté orgulloso, pero en los primeros días no sabíamos hacerlo mejor".

Estos peligrosos momento incluyeron mordeduras de serpientes, caer por grietas y quedar atrapado en rápidos, avalanchas y desprendimientos de rocas.

"Una vez en la jungla costarricense pensé que era una buena idea usar una enredadera para hacer rappel por una cascada de 30 metros. ¡Esa enredadera no era tan fuerte como había pensado! Todo me enseñó una lección simple: no seas idiota y siempre agradece la vida", concluye.

En su nuevo libro 'Never Give Up', Grylls admite que el tiempo no está de su lado cuando se acerca a los 50.

"Un factor que se vuelve cada vez más claro es que, por muy buenos que intentemos hacer los programas de televisión, siempre estarán limitados en la cantidad de episodios que podemos producir y las probabilidades cada vez mayores en términos de peligro. Me haré mayor y las probabilidades de lesionarme aumentarán".