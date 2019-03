BBC presenta 'Los Mosqueteros'

Los clásicos literarios vuelven a la pequeña pantalla. Si este fin de semana NBC ha estrenado 'Drácula' y ABC lleva tres temporadas adaptando cuentos infantiles con 'Once upon a time', es el turno de la cadena británica BBC.



D'Artagnan, Athos, Aramis y Porthos vuelven a la televisión de la mano de BBC y BBC America. 'The Musketeers' es la nueva apuesta de esta temporada para la cadena británica, que contara con 10 episodios que se estrenarán a principios de 2014.



Esta nueva adaptación sigue las aventuras escritas por Alejandro Dumas en las que un grupo de soldados de élite en el siglo XVII protegían al rey de Francia. La BBC ha publicado la primera imagen de D'Artagnan (Luke Pasqualino), Athos (Tom Burke), Aramis (Santiago Cabrera) y Porthos (Howards Charles). Peter Capaldi (nuevo Doctor Who) interpretará al Cardenal Richelieu.



"Estoy emocionado de poder enseñar la primera imagen desde que comenzara el rodaje de 'Los mosqueteros'. Espero que la foto proporcione una buena idea del look y de la intensidad de los mosqueteros, además de dar una pista de la emoción de cada episodio. Cada capítulo es poderoso, dramático y está lleno de acción", ha explicado Adrian Hodges, guionista y creador de la ficción, a la web de la cadena.