'Barrio Sésamo' parodia a Frank Underwood en 'House of Bricks'

Los miles de seguidores que esperan ansiosos el regreso de 'House of Cards' pueden hacer más llevadera su espera con 'House of Bricks', la parodia que 'Barrio Sésamo' ha hecho de la serie de Netflix. El programa infantil que ha marcado la infancia de miles de personas se ha hecho todo un experto en adapatar las series y películas de más éxito, convirtiendo estas versiones en todo un éxito.



En este vídeo, 'House of Cards' se entrelaza con la historia infantil de los tres cerditos y el lobo feroz, que en este caso es Frank Underwolf, un animal capaz de destruirlo todo con tal de salirse con la suya, tal como ocurre en la ficción de Netflix.



En el vídeo, Underwolf amenaza con destruir la 'House of Bricks' en la que habita uno de los cerditos. "Hay gente que dice que en esta ciudad hay demasiado cerdo. No puedo estar más de acuerdo", asegura Underwolf creyendo que de nuevo va a conseguir lo que se propone hasta que descubre que los cerditos son más astutos que él.



¿Ocurrirá lo mismo en la nueva temporada de 'House of Cards'? ¿Conseguirá destruir Frank Underwood los nuevos obstáculos que se pongan en su camino? Lo sabremos el próximo 27 de febrero, día en que Netflix estrene la tercera temporada de la ficción. Mientras tanto podemos calentar motores con el nuevo cartel y tráiler de 'House of Cards'.