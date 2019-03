'El Barco' llega a puerto estadounidense: The CW adaptará la serie de Antena 3

Tras los hitos de 'Mysteries of Laura' y 'Red Band Society', los primeros remakes estadounidenses de series españolas, estrenadas esta temporada, el año que viene, la parrilla americana volverá a tener sabor español.



La network The CW adaptará 'El Barco', la serie de Antena 3 protagonizada por Mario Casas y Blanca suárez. Según adelanta en exclusiva el portal The Hollywood Reporter, la nueva versión llevarán por título 'The Magellan'. Jennifer Johnson, quien fue máxima responsable del guión de la serie de Fox 'The Following', será la encargada de llevar a cabo la adaptación de la serie.



El remake todavía está en sus primeras fases y tendrá que pasar por diferentes fases hasta que la adaptación termine por hacerse realidad. De momento, existe el encargo de la cadena para adaptar el guion del posible capítulo piloto.



'El Barco' fue uno de los mejores estrenos de ficción de nuestro país. Antena 3 emitió el primer capítulo en enero de 2011 con una audiencia de récord: 4,7 millones de espectadores (23,4% de share).