Barbie Ferreira ('Euphoria') denuncia la presión que siente por su físico: "No es radical usar un crop top"

Barbie Ferreira es una de las estrellas de la serie 'Euphoria', donde da vida a Kat Hernandez. Su personaje, es una chica acomplejada que lucha por amarse tal y como es. Ahora la actriz, ha denunciado todos los comentarios que se hacen sobre su físico, y dice sentir mucha presión debido a la "positividad tóxica" que impera en el mundo de las "tallas grandes".

La actriz ha reflexionado en una entrevista con Who What Wear sobre la autoestima y la seguridad en ti misma cuando tienes "un cuerpo grande". Barbie se ha quejado de la atención que recibe su cuerpo, y todas aquellas personas que dan por hecho su "valentía" por usar la ropa que le gusta.

"Positividad tóxica"

Barbie Ferrerira insiste en que la confianza en uno mismo no debe asumirse o confundirse con tener un cuerpo grande. "No es radical para mí usar un crop top. Comentarios sobre mi valentía solo son cumplidos ambiguos. He estado haciendo esto desde que tenía 16 años. Ahora tengo 25".

También confesó que en muchas ocasiones, se siente presionada por esa "positividad tóxica", por ser "esa persona que se quiere a sí misma".

De hecho, ir a comprar ropa sigue siendo algo difícil para ella, y le causa "el máximo estrés logístico", y cuenta que "a decir verdad, hay una limitación extrema para cualquier cosa que pueda usar", a pesar de tener "todos los recursos del mundo para conseguir algo que me quede bien, todavía es extremadamente difícil. Así que lo siento por todos los que todavía están tratando de encontrar cosas que les queden bien".

El amor propio en 'Euphoria'

Este tema también es ampliamente tratado en la serie 'Euphoria', en especial con su personaje Kat. En una de las escenas, ella tiene una pesadilla donde aparece rodeada de personas influyentes que cantan "ámate a ti mismo", lo que la hace gritar y llorar.

