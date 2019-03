Eurovisión 2014

Tras su actuación en la fiesta de apertura del festival, Ruth Lorenzo tenía una cita en el escenario de la Eurovision Village, un espacio instalado en una céntrica plaza de la capital danesa junto a la Strøget, la calle peatonal bautizada ahora como la milla de los "eurofans".



Apelando a la proximidad del segundo ensayo individual, que se celebrará mañana, Lorenzo redujo a la mínima expresión una actuación que debía durar quince minutos y se limitó a ofrecer una versión a "capella" de su canción 'Dancing in the rain', el tema con el que concursará este sábado y que aparece bien situado en las quinielas previas. El corto pero intenso derroche vocal de Lorenzo, al que siguió una pieza interpretada por su grupo de coristas, dejó ligeramente fríos a sus seguidores.



Tampoco ayudaron los diez grados y el día nublado, aunque, pese a las invocaciones de la artista y de los fans al título de la canción, la amenaza de la lluvia se quedó en llovizna. Ruth Lorenzo compensó, no obstante, con creces a sus seguidores media hora después, con un encuentro a medio kilómetro de la plaza, adonde llegó en un elegante deportivo blanco, provocando reacciones de júbilo.



Entre gritos improvisados de "España, España" y "Sí podemos, sí podemos", la cantante murciana se movió con naturalidad y desparpajo, obsequiando a todos los admiradores que querían posar con ella y repartiendo sonrisas y besos. Aunque la presencia española era mayoritaria, Ruth también recibió el apoyo de varios seguidores del Reino Unido, país donde goza de popularidad tras lograr hace unos años el quinto lugar en el popular concurso 'Factor X'.



Entre los fans que quisieron fotografiarse con ella encontró además envuelto en una bandera española a un estadounidense de Utah, el mismo estado al que ella se trasladó de niña con su familia. Fue en Estados Unidos donde empezó a desarrollar a fondo su afición por la música y otras artes escénicas, participando en obras como 'El fantasma de la Ópera' y 'My Fair Lady', antes de regresar a España ya de adolescente, cuando decidió que quería ser una cantante profesional, un sueño que ha acabado logrando.



Pese a los problemas de salud que le obligaron a guardar reposo 48 horas por prescripción médica antes de viajar el sábado a Copenhague, la representante española no dio muestras de debilidad alguna, más bien al contrario. En su afán por complacer a sus entregados fans, no dudó en subirse a una bicicleta con carrito para dar una vuelta a la Fuente de las Cigüeñas, que se erige en medio de la plaza de Amagertorv, con los acordes de 'Dancing in the rain' de fondo y exhibiendo su poderoso tono de voz mientras hacía equilibrios.



Fue ese mismo chorro vocal el que volvió a mostrar cuando quiso cerrar su reunión con los fans con una foto colectiva subida a la fuente, donde cantaron juntos el estribillo del tema que espera cierre una sequía de más de cuatro décadas para España sin conocer el triunfo en el concurso musical más popular de Europa.



Ruth Lorenzo se trasladará este martes por segunda vez al escenario de la gala en la isla de Refshaleøen, situada en el puerto de Copenhague y convertida ahora en la Eurovisión Island. En ese mismo lugar se disputará la primera de las dos semifinales (esta noche en La 2 de RTVE), en la que 16 países pelearán por los 10 primeros billetes para la final y en la que podrán votar los televidentes y jurado españoles. España, al igual que los otros cuatro componentes del denominado Big Five (Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia), está clasificada directamente para la final.