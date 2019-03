Una baja en la tercera temporada de 'Misfits'

Nathan Young ya no trabajará más para la comunidad. El personaje que interpreta el actor Robert Sheehan en 'Misfits' no participará en la próxima temporada de la serie de la cadena inglesa E4, según han adelantado los productores de la ficción.



La serie británica 'Misifits' cuenta la historia de cinco chicos, adolescentes problemáticos, que cumplen con servicio a la comunidad. Durante una tormenta eléctrica, el grupo es alcanzado por un rayo y adquieren poderes especiales. 'Misfits' tiene asegurada una tercera temporada, pero el personaje de Robert Sheehan, el inmortal Nathan Young, no aparecerá en ella.



El anuncio viene de una fuente más que fiable: los creadores de la serie, ganadora de un BAFTA, han respondido a los internautas a trevés del canal E4 (donde se emite la serie en Reino Unido). En esta entrevista es donde anunciaron que el personaje de Sheehan será despedido en un episodio especial que se divulgará en Internet.



En sustitución de Young, 'Misfits' incorporará un nuevo personaje de nombre Rudy. Los creadores se encuentran en pleno proceso de casting para encontrar al intérprete de dicho personaje. La serie 'Misfits' empezó a emitirse a finales del 2009 en Reino Unido y ya cuenta con un premio BAFTA a Mejor Serie Drámatica.

A partir del mes de abril, la cadena MTV emitirá la serie en España. La serie de E4 se ha convertido, en solo dos temporadas y un especial de navidad, en una serie de culto a nivel mundial. Un hecho que lo demuestra es que hoy 3 de los 'trending topics' nacionales tratan sobre la serie 'Misfits' (#Nathan, #Misfits y #RobertSheenan).