El tercer episodio de 'Watchmen', llamado 'She Was Killed By Space Junk', no llegará hasta el próximo lunes 4 de noviembre, pero ya podemos ver el avance del capítulo, publicado por HBO.

En dicho avance se intuye la aparición de Búho Nocturno y conoceremos algo más a Laurie Blake, que no es otra que la segunda Espectro de Seda (sí, a ese personaje si lo vimos en la película de Zack Snyder). Pero ahora no es una superheroína, sino una agente del FBI que investigará la muerte del jefe de la policía, interpretado por Don Johnson. Esto es lo que cuenta la sinopsis oficial.

Tras una visita nocturna del senador autor de 'Masked Policing Legislation' en Oklahoma, la agente del FBI Laurie Blake llega a Tulsa para hacerse cargo de la reciente investigación de asesinato. El Señor de La Mansión recibe una carta redactada con dureza y responde en consecuencia.

